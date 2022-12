Poetin: ‘Speciale militaire operatie kan lang proces worden’

De Russische president Vladimir Poetin lijkt de ambities van zijn oorlog in Oekraïne te temperen. Op televisie gaf hij toe dat het ‘een lang proces’ kan worden. Zijn woordvoerder liet in een afzonderlijke verklaring verstaan dat de focus op de geannexeerde gebieden ligt.

Van de originele plannen van een driedaagse overrompeling van het hele Oekraïense grondgebied blijft stilaan niets meer over. Nu ontwikkelingen aan het front stilvallen en de vechtende partijen elkaar via allerlei operaties het leven zuur maken, stelt ook Poetin openlijk zijn ambities bij. ‘De speciale militaire operatie kan een lang proces worden’, gaf het staatshoofd toe op televisie.

Qua territoriale ambities sprak het Kremlin donderdag alleen over ‘het oosten en zuiden’. Kremlinwoordvoerder Dmitri Peskov had het over ‘nieuwe regio’s in de Russische federatie die bezet zijn en bevrijd moeten worden’. Daarmee doelde Peskov op de illegaal geannexeerde regio's Loehansk, Donetsk, Zaporizja en Cherson. De Krim aanschouwt Rusland al als verworven.

Vluchtelingenstroom vermijden

Poetin beseft voorts dat er weinig animo is onder burgers voor de oorlog in Oekraïne. ‘Er is geen nieuwe mobilisatie nodig. Dat heeft geen zin’, herhaalde Poetin in dezelfde uitzending. Daarmee wil Poetin allicht een nieuwe vluchtelingenstroom aan potentiële reservisten richting buurlanden vermijden.

Zolang de oorlog woedt, blijft de nucleaire dreiging reëel. Al blijft Poetin warm noch koud blazen. Hij houdt vast aan zijn doctrine waarbij Rusland als eerste een kernwapen mag inzetten wanneer het ‘existentieel bedreigd’ wordt. Dan kan het ‘alle nodige middelen’ inzetten, stelde de president duidelijk.

Tegelijk schatte Poetin de kans op een wereldwijde kernoorlog groter in. Al ligt dat niet aan hem, vindt hij. ‘Ons arsenaal dient ter afschrikking. Wij weten wat kernwapens zijn en we zijn niet gek geworden. Ik hoop dat iedereen dat begrijpt.’ Volgens de Duitse bondskanselier Olaf Scholz neemt de kans op een nucleaire confrontatie net af. ‘Een gevolg van internationale druk’, meent de Duitser. Scholz kon op een omstreden bezoek aan China een verklaring lospeuteren waarbij China de inzet van kernwapens veroordeelde.