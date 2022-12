In Limburg hebben ze een eigen volkslied, en een crisis als dat niet afspeelt

Wie slipt in de Wetstraat of in de geruchtenmolen belandt, verzeilt vroeg of laat in deze rubriek.

Volle borst

Verbazing alom dinsdagavond na de openingsrede van de Limburgse gouverneur in de provincieraad. Toen iedereen klaar zat om ‘Waar in ’t bronsgroen eikenhout’ mee te zingen, werd de zitting abrupt afgesloten zonder volkslied. Als u geen abonnee op Het Belang Van Limburg bent, hoort u het nu misschien in Keulen of een andere niet-Limburgse stad donderen. Daarom: Limburg is de enige provincie in België met een eigen volkslied, ook bekend als ‘Limburg mijn vaderland’, een compositie van Gerard Krekelberg die voor het eerst in 1909 gezongen werd door het Roermonds Mannenkoor. Sinds 1939 geldt het als officieel volkslied en wordt het gezongen op sportvelden of bij officiële plechtigheden in de provinciehuizen in Hasselt, en ook in het Nederlandse Maastricht. Aan de Belgische kant wordt het laatste couplet over de trouw aan het Oranjehuis weliswaar overgeslagen.

Stilte

Traditioneel wordt ‘In ’t bronsgroen eikenhout’ altijd gezongen na de rede van de gouverneur, die al even traditioneel de begrotingszittingen van de provincieraad opent. Dinsdagavond na de rede van gouverneur Jos Lantmeeters bleef het echter oorverdovend stil. Tot grote consternatie van Jean-Paul Peuskens, fractieleider van Vooruit, die in de oppositie zit. ‘Zolang ik weet en bij alle gouverneurs die ik gekend heb, is het Limburgs volkslied gezongen na de rede van de gouverneur. Wat is er misgelopen? Was het een vergetelheid of is het met opzet gebeurd? In beide gevallen zou ik het heel erg vinden.’

Toch uit volle borst

Het Belang Van Limburg trok de gouverneur dan maar zelf aan de mouw. Die bleek eveneens verbaasd. ‘Ik was even verrast en vind het even jammer. Als je zo’n rede houdt, wil je uiteraard dat die afgesloten wordt met het volkslied. We zaten klaar, maar de regie heeft ons dinsdagavond even in de steek gelaten en het bandje startte niet. Misschien kunnen we dit woensdagavond nog goedmaken?’ Bij de start van de provincieraad woensdag ontspon zich nog een korte discussie over de zaak en overhandigde Peuskens de gouverneur een cd met het Limburgse volkslied gezongen door Maarten Cox. Aan het einde van de zitting werd het volkslied weer uit volle borst gezongen.

Werk

Wat doe je als de crèche van je kind plots sluit? Je neemt de dreumes mee naar het werk. De tweejarige dochter van Kamerlid Eva Platteau (Groen) mocht gisteren komen luisteren naar de debatten in de commissie-Justitie, lezen we in Het Laatste Nieuws. De peuter gaat normaal naar kinderopvang De Ballon in Wilsele, maar die werd door het agentschap Opgroeien gesloten, vanwege ‘aanhoudende structurele tekorten, waardoor de veiligheid van de kinderen in het gedrang komt’. Geen goed nieuws dus. ‘Zo’n plotse sluiting is heel ingrijpend voor ouders. Ik heb nu mijn dochter meegenomen naar mijn werk, toevallig is dat het parlement. Kinderopvang moet gewoon hoger op de politieke agenda’, aldus Platteau in de krant.