De Croo: ‘De verwarming of het licht gaan in ons land niet uit’

Premier Alexander De Croo en minister van Energie Tinne Van der Straeten voerden in het parlement aan dat de Belgen ook komende winters geen black-outs hoeven te vrezen.

‘In sommige landen is men bezig met de vraag: hoe geraken we deze winter door? In ons land zijn we drie winters verder aan het kijken. Waarom? Omdat deze regering het zekere voor het onzekere neemt.’ Zo verdedigden premier Alexander De Croo en minister van Energie Tinne Van der Straeten zich bij vragen in het parlement over een mogelijk energietekort in de winters van 2025 en 2026. Daarover was het kernkabinet van de federale regering woensdagavond samengekomen.

De aanleiding voor het kernkabinet was een rapport van hoogspanningsnetbeheerder Elia en gasnetbeheerder Fluxys. ‘We hadden gevraagd om ons het meest negatieve scenario te schetsen’, aldus een combattieve premier De Croo, die samen met Van der Straeten het parlement van antwoord diende. ‘We vroegen Elia: wat moet ons land in dat slechtst mogelijke scenario doen, om niet op andere landen te moeten rekenen?’

Uit die berekening is gekomen dat er drie winters verder er zich een mogelijk tekort voordoet van 900 tot 1.600 MW. Ter vergelijking: een grote kernreactor is goed voor ongeveer 1.000 MW energie. ‘We gaan nu bekijken wat de mogelijke pistes zijn’, aldus Van der Straeten. ‘Daarbij is niks uitgesloten, want we nemen geen risico voor de bevoorradingszekerheid.’

Dankzij ons!

Van der Straeten had nog voor de kern van woensdag het voorstel gelanceerd om het brandstofverbruik van de reactoren van Doel 4 en Tihange 3 zo te reguleren dat ze nog een winter langer meekunnen alvorens ze moeten sluiten voor een moderniseringsbeurt. Dat ze communiceerde nog voor het kernkabinet werd vanuit de meerderheid niet gesmaakt. ‘We werden verrast door de communicatie van de groenen eerder deze week, nog voor de kern had plaatsgevonden’, zei CD&V-kamerlid Leen Dierick. ‘Dat is wellicht politieke vernieuwing.’

De Croo suste de gemoederen door aan te voeren dat België het veel beter zou doen dan de buurlanden. ‘In andere Europese landen voert men deze winter een heel andere discussie. In Duitsland werkt men aan een industrieel afschakelingsplan. In Zwitserland heeft men een plan om elektrische wagens aan de kant te laten deze winter. In andere landen is men bezig met de meest vervuilende centrales, de kolencentrales, te verlengen in de tijd.’

Die plannen zouden volgens hem bij ons dus niet nodig zijn. ‘Een aantal van die landen hebben vandaag geen black-out dankzij wie? Dankzij ons. Dankzij ons land. Dankzij het feit dat we in ons land een stevig energiebeleid hebben, worden die landen vandaag niet blootgesteld aan een black-out. Dat zijn de feiten.’

Uit België!

Daarmee verwijst De Croo naar het feit dat ons land tegenwoordig elektriciteit uitvoert naar Frankrijk, dat kampt met grote pannes bij zijn kerncentrales. ‘Frankrijk beleeft een horrorwinter’, aldus Van der Straeten. ‘Van hun 61 gigawatt aan capaciteit hebben ze vandaag 35 gigawatt beschikbaar. Dat betekent dat ze moeten rekenen op import om dit jaar een black-out te vermijden. En van waar komt die import? Uit België! België, dat traditioneel importeur was van Frankrijk, voert vandaag uit naar Frankrijk. Het gaat over 2,8 gigawatt. Dat betekent dat er permanent twee centrales in ons land draaien om Frankrijk van energie te voorzien.’

Op basis van het rapport van Elia gaat de minister van Energie nu op zoek naar een oplossing voor het mogelijke tekort in de winter van 2025-2026. ‘Voor de winter van 2026 en 2026 rekenen we op Doel 4 en Tihange 3, waarover we nu in onderhandeling zijn met Engie en waarover we de vastbesloten wil hebben om tot een overeenkomst te komen.’

Parlementsleden van zowel oppositie als meerderheid vroegen om meer transparantie over de status van die onderhandelingen, maar kregen die niet. Premier De Croo twijfelt er niet aan dat ook bij Engie er de nodige bereidwilligheid is. ‘Voor beide partijen aan de onderhandelingstafel is het de bedoeling om voor het einde van het jaar bindende afspraken te maken.’ Dat is inderdaad de deadline: 31 december.