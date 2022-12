Bekijk hier de winnaar van de Comedy Wildlife Photo Awards 2022

Uit meer dan 5.000 ingezonden beelden van deelnemers uit 85 landen won Jennifer Hadley de Comedy Wildlife Photo Awards dit jaar met een beeld van een leeuwenwelpje dat in een boom probeert te klimmen. ‘Het was waarschijnlijk de eerste keer dat het welpje dat deed’, legt Hadley uit in een reactie. ‘Uiteraard waren we eerst bezorgd om de veiligheid van het dier, maar gelukkig landen katachtigen altijd veilig op hun pootjes. Het dier ging na de val weer vrolijk met zijn broertjes en zusjes spelen.’

Als Comedy Wildlife Photographer of the Year 2022 wint Jennifer een safari in de Masai Mara, een natuurreservaat van iets meer dan 1.500 km² in Kenia. Ze krijgt ook een trofee en mag zich een ‘bekroonde fotograaf’ noemen.

Bekijk hieronder een selectie van de kandidaten die de shortlist haalden van de prestigieuze fotowedstrijd.

Twee pinguïns op het strand van de Falklandeilanden. Jennifer Hadley

Een eekhoorn springt op spectaculaire wijze door de lucht. Alex Pansier

Twee koningspinguïns bij Volunteer Point, Oost-Falkland. Martin Grace

Wallaby’s spelen op het strand in Australië. Michael Eastway

Een zalm geeft een beer in Alaska een smak in het gezicht. John D Chaney