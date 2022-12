Indexering pensioenen kost 7 miljard extra in 2023

Net zoals bij de hoge lonen zijn het ook de hoge ambtenarenpensioenen die uit die indexeringen het meeste profijt halen.

De hoge inflatie in 2021 en 2022 heeft ook de kostprijs voor onze pensioenen sterk verhoogd. Alleen al de indexeringen van de pensioenen in 2021 en 2022 leiden tot een verhoging van de pensioenfactuur van 7,1 miljard euro. Zo blijkt uit cijfers van de Federale Pensioendienst die Kamerlid Wim Van der Donckt (N-VA) opvroeg aan minister van Pensioenen Karine Lalieux (PS). Het gaat om de bruto-impact, want op die hogere pensioen moeten ook belastingen betaald worden.

Van die 7,1 miljard euro vloeit 4,1 miljard euro naar de pensioenen van de werknemers, 547,5 miljoen euro naar de zelfstandigen en 2,4 miljard euro naar de ambtenaren. Van der Donckt ziet in die cijfers opnieuw een bewijs van de ongelijke verdeling van de pensioenen. Hij wijst erop dat slechts 16 procent van de pensioenen aan ambtenaren uitgekeerd worden, maar dat zij toch meer dan een derde van die indexering opstrijken. Dat komt omdat de ambtenarenpensioenen in vergelijking met die van werknemers en zeker de zelfstandigen hoog zijn. ‘Is dit een harmonisatie van de pensioenstelsels’, vraagt Van der Donckt (N-VA) zich dan ook af. In het regeerakkoord is nochtans sprake van ‘meer convergentie tussen de verschillende stelsels.’ Van der Donckt vindt dat van een procentuele indexering moet afgestapt worden om de stelsels wat meer naar elkaar te laten toegroeien.