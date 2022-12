Grondwettelijk Hof schorst deel Belgisch-Iraans verdrag voor overbrengingen gevangenen

De wet die het mogelijk maakt om gevangenen over te brengen van ons land naar Iran, is vandaag deels geschorst door het Grondwettelijk Hof. Volgens het Hof zou ons land moeten weten dat de veroordeelde terrorist Assadollah Assadi zijn straf niet daadwerkelijk zal uitzitten in Iran.

Op 11 maart van dit jaar is er een verdrag afgesloten tussen België en Iran die de overbrenging van veroordeelde personen mogelijk maakt. Daartegen zijn tien individuen en de NCRI, een Iraanse verzetsgroep, naar de rechter getrokken. Zij hadden zich eerder burgerlijke partij gesteld in het proces tegen de Iraanse diplomaat Assadi, die veroordeeld is voor het voorbereiden van een aanslag op een bijeenkomst van de NCRI nabij Parijs. Hij handelde in opdracht van de Iraanse inlichtingendiensten.

De vrees leeft dat Assadi na een overbrenging naar Iran onmiddellijk vrijgelaten zou worden. Een redenering die het Hof volgt. ‘België weet of dient immers te weten dat Iran in dat geval de straf niet daadwerkelijk zal uitvoeren. Het Hof is van oordeel dat de onmiddellijke toepassing van die bepaling een moeilijk te herstellen ernstig nadeel zou kunnen berokkenen aan de tien personen die de procedure bij het Hof instelden’, valt te lezen in een communiqué.

De Belg Olivier Vandecasteele wordt al sinds februari 2022 vastgehouden in Iran. Hij kwam tussenbeide in deze procedure om zich te verzetten tegen de vordering. Hij hoopte dat hij dankzij het verdrag terug naar ons land zou kunnen overgebracht worden.

De schorsing geldt voor zover het verdrag de overbrenging naar Iran mogelijk maakt van een Iraniër die in België veroordeeld is wegens het plegen van een terroristisch misdrijf. Het Hof spreekt zich binnen de drie maanden uit over het beroep tot vernietiging.

