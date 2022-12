Rusland ruilt Amerikaanse basketbalspeelster Brittney Griner met wapenhandelaar

De Amerikaanse basketbalster Brittney Griner komt vrij via een gevangenenruil tussen de VS en Rusland. Griner werd in Rusland beschuldigd van drugssmokkel. Moskou haalt met de ruil wapenhandelaar Viktor Boet terug.

Volgens officiële bronnen bij CNN zou Griner al onder de hoede van de Verenigde Staten zijn. Bij de ruil zouden geen andere Amerikaanse burgers zijn uitgewisseld, weet de zender. De Amerikaanse president Joe Biden sprak de basketbalspeelster al via de telefoon. Via Twitter laat hij weten dat ze veilig onderweg is naar huis. Griner zat tien maanden lang vast in Rusland. Op haar terugweg maakt ze een overstap in Abu Dhabi, de hoofdstad van de Verenigde Arabische Emiraten. Via een statement lat het land weten dat het een bemiddelende rol op zich nam om een deal tussen Moskou en Washington rond te krijgen.

Moments ago I spoke to Brittney Griner.



She is safe.

She is on a plane.

She is on her way home. pic.twitter.com/FmHgfzrcDT — President Biden (@POTUS) December 8, 2022

Afgelopen maanden was er hoog diplomatiek overleg tussen de VS en Rusland om de gevangenenruil tot stand te krijgen. Het was een van de weinige dossiers waarin de VS en Rusland toenadering vonden tot elkaar. Bij de onderhandelingen was er aanvankelijk sprake van een ruil tegen een tweede Amerikaanse staatsburger. De VS belooft om verder onderhandelingen te voeren om ook hem, ex-marinier Paul Whelan, vrij te krijgen uit Rusland.

De arrestatie van Griner leek een aanfluiting van de rechtsgang. Griner kreeg negen jaar cel voor drugssmokkel omdat ze cannabisolie bij zich had op de luchthaven. De basketbalspeelster haalde voor haar land al tweemaal goud binnen op de Olympische Spelen.

Viktor Boet, de man die Rusland terugkrijgt, is van een heel ander kaliber. Zijn bijnaam luidt ‘handelaar in de Dood’. Bout zat een celstraf van 25 jaar uit in de VS. Hij had oud militair materiaal van de Sovjet-Unie verhandeld aan onfrisse regimes, wordt verdacht van moordplannen op Amerikaanse burgers en steun aan terroristische organisaties.