Van Quickenborne weer naar safehouse

De minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) en zijn gezin zijn weer ondergebracht in een safehouse. Reden daarvoor zijn de nieuwe bedreigingen tegen hem, die volgens onze bronnen weer afkomstig zijn uit het drugsmilieu.

Eind september moest Van Quickenborne met het hele gezin schuilen in een safehouse, toen het parket een poging verijdelde om hem te ontvoeren. Bij zijn huis werd een auto teruggevonden met een automatisch geweer in en flessen met benzine. De Belgische politie wist de verdachten te volgen vanaf het huis van Van Quickenborne in Kortrijk tot aan de Nederlandse grens. De vier Nederlanders werden aangehouden in Den Haag en Leidschendam en begin november uitgeleverd aan België.

Woensdagavond werd het huis van de minister opnieuw onder politiebewaking gezet. De bedreiging tegen hem werd ingeschat als niveau 4, ‘acuut en ernstig’. Vanwaar de dreiging exact komt, is niet duidelijk. Maar volgens onze bronnen zou ze opnieuw uit het milieu van grote drugscriminelen komen. De bedreiging wordt zo ernstig ingeschat, dat de Nationale Veiligheidsraad besliste om Van Quickenborne en zijn gezin opnieuw naar een safehouse te verhuizen.

In september sprak federaal procureur Frédéric Van Leeuw nog over ‘narcoterrorisme’. ‘Intimidatie lijkt het voornaamste doel. Uit wat de criminelen doen, blijkt ook een verontrustend gevoel van onaantastbaarheid.’

Van Quickenborne zelf waarschuwde toen dat de dreiging nog erger zou worden. ‘Alle dossiers die opgestart zijn na het kraken van het Sky ECC-netwerk, moeten nog voor de rechtbank komen.’ Sky ECC was het onkraakbaar geacht berichtensysteem waar de drugswereld tot maart 2021 mee communiceerde in het geheim. De politie kon het systeem kraken. ‘Dit gaat over de ontmanteling van het grootste drugsnetwerk dat er ooit is geweest.’