Brian Riemer popelt om te werken met ‘extreem getalenteerd’ Anderlecht

Brian Riemer heeft er zijn eerste dagen opzitten als hoofdcoach van RSC Anderlecht. De Deen is ervan overtuigd dat hij paars-wit weer naar de top kan loodsen. ‘Ik maakte kennis met een extreem getalenteerde groep. Er ligt een enorme kans om deze spelers stappen vooruit te laten zetten’, zei Riemer op zijn persvoorstelling.

De 44-jarige Brian Riemer komt over van Premier League-club Brentford, waar hij assistent was. Op Kreta, waar de Brusselaars de voorbije dagen een oefenkamp afwerkten, leerde hij zijn kern en technische staf kennen. ‘Meteen samen op stage verblijven was de ideale manier om mijn termijn bij Anderlecht te starten’, vertelde Riemer. ‘Mijn eerste indruk is dat we een extreem getalenteerde groep hebben. Mijn taak zal zijn om het beste te halen uit elke speler. Ik heb er veel vertrouwen in dat we resultaten zullen neerzetten.’

De Deen vertelde in een opgenomen interview op stage dat hij een ‘agressief’ Anderlecht wil zien dat het veld betreedt met ‘energie, snelheid en kracht’. ‘Dat is mijn manier van voetballen’, bevestigde Riemer donderdag. ‘Al besef ik dat die visie tijd zal vragen, want op fysiek, mentaal en tactisch gebied moet het dan samenvallen. Maar een transitieperiode betekent niet dat we dan geen wedstrijden kunnen winnen.’