Bits&Atomen: Iets schrijven? Dat doet uw computer wel in uw plaats

Met deze podcast willen we u aan het chatten krijgen. Chatten met de hulp van artificiële intelligentie. U zult versteld staan. Schrijven wordt nooit meer wat het was.





Voorts hebben we over Apple dat ruzie heeft met Elon Musk én Mark Zuckerberg, over de ontdekking van twee nieuwe mineralen en over schuchtere albatrossen.

CREDITS

Journalisten Pieter Van Dooren, Dominique Deckmyn | Presentatie Bart Dobbelaere | Audioproductie Pieter Schrevens | Muziek Brecht Plasschaert | Chef Podcast Bart Dobbelaere

