Grote supermarktketens beloven ‘leefbaar loon’ voor bananenplukkers tegen eind 2027

Vijf supermarktketens in België beloven de arbeiders op bananenplantages beter te betalen. Tegen eind 2027 moeten ze een ‘leefbaar loon’ krijgen, staat in een overeenkomst die Colruyt Group, Delhaize en de Belgische afdelingen van Aldi, Jumbo en Lidl hebben ondertekend.

Met ‘leefbaar loon’ wordt een salaris bedoeld dat hoog genoeg is om ‘een werknemer en zijn gezin een degelijke levensstandaard te bieden op een bepaalde plaats en tijdstip’, staat in het persbericht van de supermarkten. Het gaat dan om basisbehoeften als voedsel, water, huisvesting, onderwijs, gezondheidszorg, vervoer en bijvoorbeeld ook een reserve voor onverwachte gebeurtenissen.

• Terwijl de verkoop piekt, wordt de bananenboer armer

Momenteel voldoen de lonen van arbeiders op de bananenplantages en in -boerderijen meestal niet aan die definitie, blijkt uit ramingen in verschillende landen die bananen uitvoeren. ‘Door de kloof tussen het huidige loon en het vereiste leefbaar loon te dichten, verbetert de levensstandaard van een werknemer’, klinkt het.

Meest gegeten vrucht in België

Bananen worden voornamelijk geproduceerd in landen als Costa Rica, Ecuador en Colombia. De Belg at in 2021 gemiddeld acht kilogram bananen, waarmee ze de meest geconsumeerde vrucht zouden zijn in ons land.

Het engagement werd ondertekend tijdens de ‘Living Wage Summit’ in Brussel, een initatief van de IDH, een Nederlands initiatief voor duurzame handel.

‘Als het gaat om de transformatie van voedselsystemen, is een gezamenlijke aanpak efficiënter, omdat de impact van individuele partijen beperkt kan zijn, vooral wanneer aankopers slechts een klein marktaandeel hebben en leveranciers hun oogst aan meerdere afnemers verkopen’, zegt Astrid Baeten, programmamanager van IDH.

Winkelketens in Nederland en Duitsland gingen al gelijkaardige verbintenissen aan.