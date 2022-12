Klimaatactivisten kleven zich vast aan landingsbaan luchthavens München en Berlijn

Activisten van de Duitse milieugroep Letzte Generation (Laatste Generatie) hebben zich donderdag vastgelijmd aan landingsbanen in München en Berlijn. Volgens de politie zijn de incidenten op beide luchthavens intussen voorbij.

De luchthaven van München heeft twee start- en landingsbanen, waarvan de activisten de noordelijke bezet hebben. Ze zouden ook geprobeerd hebben de andere landingsbaan te betreden, maar dat heeft de politie voorkomen. Ook op de luchthaven van Berlijn hadden leden van de milieugroep zich vastgeplakt.

‘De Duitse regering moet stoppen met vliegreizen te subsidiëren en in plaats daarvan het aanbod van goedkope treinreizen uitbreiden’, was de boodschap van de activisten. ‘We hebben dringend sociaal rechtvaardige maatregelen van de regering nodig’, schrijft de organisatie op Twitter. ‘Het is achteloos toekijken terwijl de overheid het klimaat naar de knoppen helpt, of het is op straat komen en actie ondernemen.’

Auf 2 der größten dt. Flughäfen kam der Flugverkehr heute zum Erliegen.



Wir klebten auf dem Rollfeld des Münchner Flughafens fest und waren auf dem Flughafengelände des BER unterwegs.

Flugverkehr ist staatlich hochsubventioniert und ein direkter Klimakiller.



📸 @THeatherbell pic.twitter.com/s4HUSE9p53 — Letzte Generation (@AufstandLastGen) December 8, 2022

Volgens lokale media werden enkel de vluchten vanuit de luchthaven van München verstoord. Er waren geen geannuleerde vluchten, wel lichte vertragingen. Een woordvoerder van de luchthaven van Berlijn meldde geen vertragingen voor reizigers.

Letzte Generation zegt dat de politie van tevoren was ingelicht over de actie en dat er geen gevaar van de activisten uitgaat, ‘in tegenstelling tot het dodelijke beleid van de regering’. Ze zouden het terrein in München zijn binnengedrongen door een hek open te knippen. De politie rukte massaal uit om de manifestanten op te pakken.

Eind november slaagde de organisatie erin om het vliegverkeer in Berlijn twee uur plat te leggen. De klimaatactivisten van Letzte Generation blokkeren geregeld straten in grote Duitse steden door zich vast te lijmen aan de weg.