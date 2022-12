Een intact fossiel van een prehistorisch zeereptiel werd in augustus ontdekt door een groepje amateurarcheologen in Queensland, Australië. Het wezen heeft geleefd tijdens het krijt, zeg maar het tijdperk van de dinosauriërs. Het gaat om een elasmosauriër, een plesiosauriër met een lange nek. Bekijk de opgraving van het fossiel in bovenstaande video.