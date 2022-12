Op Tiktok is een filmpje opgedoken van een Franse waaghals die de Antwerpse kathedraal beklimt. ‘Een simpele klim, maar in slechte weersomstandigheden’, blikt de klimmer terug. De politie benadrukt dat de man in meerdere opzichten in de fout ging.

‘C’est magnifique, putain’, zegt de klimmer uit Bordeaux, wanneer hij de top van 123 meter hoog bereikt. Op de beelden is te zien hoe hij in de regen met blote handen de ladder aan de kathedraal beklimt.

Dat deed hij een week geleden, vertelde hij aan Het Nieuwsblad. ‘Ik was speciaal naar Antwerpen gereisd met de trein. Deze kathedraal is de hoogste in België’, zei de urban climber, die de afgelopen drie jaar historische gebouwen over heel Europa heeft bedwongen, waaronder het gerechtsgebouw in Lyon en de kathedraal van Straatsburg (142 meter).

Uitstel?

‘Helaas was het weer rampzalig’, vervolgde de Fransman. ‘Het was 3 graden en er stond een stevige wind. Het grootste probleem was de regen. Vooral de laatste meters waren enorm glad.’ Of hij eraan gedacht had zijn klim uit te stellen? ‘Zeker, ik had ook niet goed geslapen de nacht ervoor. Als het té gevaarlijk was geweest, had ik het niet gedaan. Maar laat het duidelijk zijn: begin hier vooral niet aan zonder ervaring.’

Dat het filmpje van de klim nu op Tiktok verschijnt, is in principe niet strafbaar. ‘Maar om daaraan te beginnen heeft de man mogelijk wel een overtreding begaan’, zegt politiewoordvoerder Wouter Bruyns. ‘Vermoedelijk is hij over een stelling geklommen om aan die ladder te geraken. We spreken dan over inklimming of huisvredebreuk.’

Ook staat in de politiecodex dat de openbare ruimte gebruikt moet worden voor wat ze bedoeld is. Bruyns: ‘De kathedraal is niet bedoeld om op te klimmen.’ De Tiktokker zou ook een GAS-boete riskeren als hij door zijn klim schade heeft aangebracht aan de kathedraal.