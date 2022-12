Voor het eerst in 40 jaar staking bij ‘The New York Times’

Vakbonden en directie van The New York Times slagen er niet in om tot een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst te komen. Sinds middernacht hebben journalisten en redacteurs het werk voor 24 uur neergelegd. Dat is ongezien bij de toonaangevende krant.

De vakbonden bij The New York Times zijn al een hele poos met het mediabedrijf aan het onderhandelen over een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst. De vorige overeenkomst liep vorig jaar in maart al af. Beide partijen hebben intussen al een veertig keer samengezeten om tot een compromis te komen. De moeizame onderhandelingen namen dinsdag nog meer dan twaalf uur in beslag en zijn woensdag voortgegaan tot, volgens de vakbonden, de directie de onderhandelingstafel verlaten heeft.

Daarna beslisten de journalisten, redacteurs en mensen uit de ondersteunende diensten om het werk 24 uur lang neer te leggen, te beginnen vanaf middernacht. Het is, volgens de Britse krantThe Guardian, de eerste keer in veertig jaar dat dat gebeurt. ‘Het loonvoorstel van de directie komt nog altijd niet tegemoet aan de economische realiteit, het houdt geen rekening met de inflatie en de gemiddelde lonen in de VS’, staat er te lezen in een verklaring van de vakbonden waaruit The New York Times op haar website citeert. De vakbonden stellen in dat statement ook nog dat de directie ‘te kwader trouw’ onderhandelt. ‘We herinneren het management eraan dat er zonder ons geen nieuws, geen platform en geen omzet is’, stelt de vakbond. Aan The Guardian laat diezelfde vakbond weten dat ‘ze bereid was om door te gaan zo lang dat nodig was’. Volgens de vakbond is het de directie die vijf uur voor de deadline besliste om weg te stappen van de onderhandelingstafel.

Investeringen in gevaar?

Volgens het persbureau AP zou adjunct-hoofdredacteur Cliff Levy een mail naar de redactie gestuurd hebben waarin hij verzekert dat het bedrijf een loonsverhoging van 5,5 procent wil geven, gevolgd door een tweede verhoging van 3,3 procent in 2023 en 2024. Een woordvoerder van The New York Times zegt aan de Amerikaanse mediawebsite Deadline dat het loonvoorstel van de vakbonden het bedrijf meer dan 100 miljoen zou kosten ‘waardoor het moeilijk wordt om onze investeringen in journalistiek aan te houden’.

Er werken meer dan 1.800 mensen op de redactie van The New York Times, meer dan 1.100 personeelsleden hebben, aldus de vakbonden, een belofte ondertekend om mee te staken. Het was donderdagochtend nog niet duidelijk wat het effect op de verslaggeving in de loop van de dag precies zal zijn. Er zou in de loop van de dag ook aan de ingang van het redactiegebouw betoogd worden.