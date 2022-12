Op pier B in de luchthaven van Zaventem versperren een 200-tal reizigers de weg. Ze zijn misnoegd omdat ze na een technisch defect aan een toestel vastzitten op Zaventem.

‘De politie is bij de reizigers, maar dat is eerder om ze te kalmeren’, vertelt Nathalie Pierard van Brussels Airport. Door de versperring voorziet de luchthaven een omweg voor wie vanaf pier B reist. Die pier dient vooral voor vluchten met bestemming buiten de schengenzone. ‘We merken vertragingen van 30 tot 45 minuten’, zegt Pierard.

De reizigers kwamen op de luchthaven vast te zitten na een technisch defect aan een toestel van Brussels Airlines. In een vlucht naar Kameroen kwam het boven Frankrijk in de problemen. Het vliegtuig keerde terug naar Brussel. Omdat er maar een keer per dag op Kameroen wordt gevlogen en die vluchten goed gevuld zijn, dreigen velen op de luchthaven te stranden. De luchthaven verlaten kan niet: daartoe hebben de reizigers geen gepast visum.

Brussels Airlines reageerde nog niet bij De Standaard, maar zou aan een oplossing werken voor de gestrande reizigers.