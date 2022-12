Iran executeert man die werd opgepakt tijdens protesten

Iran heeft een man geëxecuteerd die was opgepakt tijdens de protesten van de voorbije maanden. Dat meldt het staatsagentschap Irna. Mohsen Shekari werd ervan beschuldigd op 25 september een laan in de hoofdstad Teheran te hebben geblokkeerd en een lid van een paramilitaire militie te hebben verwond.

In Iran vinden al bijna drie maanden massale demonstraties plaats tegen het regime. Bij de protesten, die de autoriteiten zien als rellen, zijn duizenden mensen opgepakt. Zeker elf van hen zijn veroordeeld tot de doodstraf. Volgens de organisatie Iran Human Rights Watch werden zo’n 4775 betogers gedood door de Iraanse veiligheidsdiensten en werden meer dan 18.000 mensen opgepakt.

De ter dood veroordeelde betoger Mohsen Shekari werd opgehangen. Een mede-activist had het over een ‘schijnproces’. Volgens Iran Human Rights zal voortaan elke dag iemand worden geëxecuteerd, tenzij de Iraanse autoriteiten vanuit internationale hoek met de ‘praktische gevolgen’ van dergelijke acties worden geconfronteerd.

De protestgolf in Iran is de grootste in jaren. Ze begon na de dood van de 22-jarige Mahsa Amini, een vrouw van Koerdische afkomst stierf die in detentie nadat ze door de moraalpolitie was opgepakt omdat ze haar hoofddoek niet juist zou hebben gedragen.