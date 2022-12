Ook nummer twee van biotechbedrijf Theranos veroordeeld voor fraude

Een federale rechtbank in de Verenigde Staten heeft Ramesh ‘Sunny’ Balwani veroordeeld tot bijna 13 jaar cel. Balwani was operationeel directeur (coo) van Theranos, een Amerikaans biotechbedrijf dat enkele jaren geleden over de kop ging. Vorige maand werd oprichtster Elizabeth Holmes al veroordeeld tot 11 jaar cel.

Holmes haalde sinds 2004 honderden miljoenen dollars op van investeerders voor haar start-up Theranos, die een bloedtest ontwikkelde met revolutionaire technologie, waardoor slechts enkele druppels bloed nodig waren om ziektes als kanker of diabetes op te sporen. Theranos werd geschat op een waarde van 9 miljard dollar, Holmes zelf was, tenminste op papier, 4,5 miljard dollar waard.

Het succesverhaal kwam in 2015 plots tot zijn einde toen de krant Wall Street Journal een reeks artikels publiceerde, waarin grote twijfels werden geuit over Holmes’ bedrijf. De bloedtests zouden helemaal niet werken en Holmes zou ook gelogen hebben over hoe ver de ontwikkeling van de technologie al stond. Ze werd samen met haar vroegere zakenpartner Balwani in 2018 aangeklaagd voor fraude.

De ex-coo was in juli al schuldig verklaard op alle vlakken voor fraude naar investeerders en patiënten toe. Nu volgde de strafmaat. Een federale rechter legde voor de nummer twee van Theranos een grotere celstraf op: 155 maanden celstraf, net geen 13 jaar.