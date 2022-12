Nog voor de Netflix-reeks Harry & Meghan online staat, kregen de prins en zijn vrouw Meghan Markle lastige vragen op een evenement in New York.

Op een gala voor het goede doel, georganiseerd door acteur Alec Baldwin, riep de pers al enkele vragen naar prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle over de Netflix-documentaire waarin het prinselijke paar de vuile was van de Britse koninklijke familie buiten hangt. Donderdag zet Netflix de eerste drie afleveringen van Harry & Meghan online, de volgende drie volgen een week later.

‘Beschadig je je familie, Harry?’ en ‘Plaats je geld boven familie?’, klonk het. ‘Zoveel vragen’, antwoordde prins Harry kort.

Netflix loste de afgelopen dagen al twee trailers die weinig aan de verbeelding overlaten. De verwachting is dat Harry en Meghan opnieuw een aanval zullen openen op het Britse koningshuis. Harry spreekt in de trailer onder meer over de ‘pijn en het lijden van alle vrouwen die via hun huwelijk in de instelling terechtkomen’. ‘Dit gaat om ras. Dit gaat om haat’, zegt een man ook.

Al een week speculeren de Britse media over de documentaire. De berichtgeving is grotendeels negatief voor het koppel. ‘De trailer is een oorlogsverklaring’, schreef The Sun. ‘Ze bijten in de hand die ze heeft gevoed – ze genieten er zelfs van en grijpen elke gelegenheid aan om Harry’s ooit geliefde vader, broer en schoonzus aan te vallen.’

Daarom is het maar de vraag wie ze het meest zullen beschadigen: zichzelf of de familie.