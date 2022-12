Nieuwe richtlijn moet long covid-patiënten beter begeleiden

Een nieuwe richtlijn moet duidelijkheid scheppen over de behandeling van patiënten die met langdurige covidsymptomen kampen. De richtlijn is online te raadplegen door artsen, kinesisten, diëtisten en andere gezondheidsmedewerkers, meldt de KU Leuven.

België telt 4,6 miljoen bevestigde covid-19-gevallen. Tot 62 procent van de patiënten kunnen vier weken na de infectie nog steeds met symptomen kampen. Die symptomen variëren tussen vermoeidheid, kortademigheid, spier- of gewrichtspijnen en mentale problemen.

Tot hiertoe was er geen eenduidige aanpak om long covid-patiënten te behandelen, zegt professor Jan Verbakel (KU Leuven). ‘De zorg was versnipperd. Er werd monodisciplinair gewerkt: artsen keken bijvoorbeeld naar longproblemen of naar neurologische klachten. Er was weinig aandacht voor andere disciplines, zoals psychologische klachten.’

De nieuwe richtlijn bekijkt de behandeling op een multidisciplinaire manier. Meerdere beroepsgroepen, zoals longartsen, huisartsen, neurologen, kinesisten en diëtisten, werden betrokken bij het onderzoek. Ook patiëntenverenigingen zaten rond de tafel. De richtlijn schetst een schema voor de nieuwe aanpak: er staat bijvoorbeeld duidelijk opgelijst welke onderzoeken nuttig zijn, welke fysieke parameters in acht moeten genomen worden en wanneer welke specialisten moeten geraadpleegd worden.

‘Elke patiënt is anders’, zegt professor Verbakel. ‘Complexe aandoeningen zoals covid-19 vergen een gepersonaliseerde aanpak waarin de patiënt zelf een belangrijke rol speelt.’

Verbakel is tevreden met de adviezen. ‘Het bewustzijn over long covid is aanwezig in de samenleving, maar patiënten werden geregeld van het kastje naar de muur gestuurd voor de behandeling van hun klachten. Deze richtlijn schept een duidelijk kader.’

Ook de erkenning voor langdurige covid-patiënten wordt vergroot door het publiceren van de richtlijn, zegt Ann Li, zelf long covid-patiënte en woordvoerster van de vereniging errond. ‘Al te vaak stoten patiënten op onbegrip of op zorgverleners die zelf niet weten hoe ze het moeten aanpakken. Dat vertraagt het genezingsproces.’