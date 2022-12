Koffiecapsules vanaf januari in blauwe zak

Na jaren onderzoek samen met Nespresso is een uniform inzamel- en recyclingsysteem uitgewerkt voor diens aluminium koffiecapsules.

‘Koffie- en andere drankcapsules bevatten waardevolle materialen zoals aluminium, polypropyleen en andere plastics, die voor een tweede leven in aanmerking komen’, zegt Wim Geens van Fost Plus. Na jarenlang onderzoek en technologisch ontwikkelen samen met Nespresso is nu een uniform inzamel- en recyclingsysteem uitgewerkt, waarbij ook JDE Peet’s (L’Or en Douwe Egberts) en Nestlé (Starbucks by Nespresso, Nescafé Farmers Origins en Nescafé Dolce Gusto) zich al snel aansloten. ‘Al mogen voor alle duidelijkheid ook de capsules van andere merken in de blauwe zak, ook die van de huismerken van supermarkten.’

Fost Plus denkt in het eerste jaar zo’n 4.500 ton capsules in te zamelen. ‘Een fractie van de 260.000 ton die we met de uitgebreide blauwe zak (waar sinds kort veel meer plastic in mag, red.) in 2023 willen ophalen’, zegt Geens. De vijf pmd-centra in ons land worden aangepast om de capsules uit te sorteren, om ze daarna te laten recycleren in Duitsland en Nederland. Op de prijs van de blauwe zak heeft dit initiatief geen invloed.