Wordt ‘energietoerisme’ het Woord van het jaar?

Tien woorden werden genomineerd voor de traditionele ‘Woord van het jaar’-verkiezing van Van Dale, van ‘emojibaby’ tot ‘kamikazedrone’ en ‘juicekanaal’.

De voorwaarde om te mogen meedoen is dat het woord dit jaar ­bedacht moet zijn of populair moet zijn ­geworden.

De voorbije jaren leverden ­fenomenen zoals de pandemie en de klimaatcrisis een rode draad op – in 2021 haalden bijvoorbeeld woorden als ‘knaldrang’, ‘boosterprik’ de lijst. De oorlog in ­Oekraïne en de energiecrisis die het nieuws in 2022 bepaalden, ­leverden voorlopig niet veel nieuwe woorden op. Een echte verklaring heeft Ruud Hendrickx, hoofdredacteur van Van Dale, daar niet voor, ‘alleen was het lang geleden dat we zo’n grote pandemie hadden gehad, terwijl oorlog helaas veel vaker voorkomt. Daarover is dus al een grote woordenschat voorhanden. “Kamikazedrone” heeft de lijst wel gehaald, omdat dat een nieuw fenomeen is.’ En er is ook het ‘energie­toerisme’: mensen die warmere oorden opzoeken om de hoge verwarmings­kosten te omzeilen.

Tot 19 december kunt u stemmen op uw favoriet. (vvdb)