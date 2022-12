Regiedebuut ‘Het smelt’ van Veerle Baetens in wereldpremière op Sundance filmfestival

Dat actrice Veerle Baetens haar debuut als regisseur zal maken met een verfilming van Het smelt, de succesroman van Lize Spit, is al langer geweten. De film zal in januari in wereldpremière gaan op het Sundance filmfestival in de VS, zo raakte donderdagavond bekend.

Het Sundance filmfestival staat al jaren bekend als het mekka van de onafhankelijke film. Eigenzinnigheid wordt er gevierd, ver weg van peperdure studioproducten. Op die plek zal Het smelt van Veerle Baetens voor het eerst vertoond worden, en dat als deel van de World Cinema-competitie voor fictiefilms. In 2016 was Belgica van Felix van Groeningen nog deel van diezelfde selectie. Het festival vindt plaats van 19 tot 29 januari 2023.

Voor Baetens is het haar eerste film als regisseur. Ze schreef ook zelf het scenario, samen met Maarten Loix. Dat baseerden ze op de gelijknamige debuutroman uit 2015 van Lize Spit. Belangrijke rollen zijn voor Charlotte De Bruyne (Grond, De twaalf), Rosa Marchant en Spencer Bogaert.

De film vertelt het verhaal van Eva, een jonge vrouw die jaren na een dramatische zomer terugkeert naar haar geboortedorp. Mét een ijsblok in de koffer van haar auto en het voornemen om af te rekenen met het verleden. Sebastien Dewaele en Naomi Velissariou geven gestalte aan de ouders van Eva.

Het is nog even wachten tot Het smelt bij ons in de zalen komt. De release staat pas gepland voor het najaar van 2023. Dat laten Savage Film en producent Bart Van Langendonck weten. Het productiehuis zat ook achter films als De Patrick, Rundskop en D’Ardennen.

Op het Sundance filmfestival zal straks overigens ook De acht bergen worden vertoond, de film van Charlotte Vandermeersch en Felix van Groeningen die eerder dit jaar in de prijzen viel in Cannes. De acht bergen is deel van een selectie van films die op andere festivals reeds werden vertoond. Binnen een week, op 14 december, komt de film bij ons in de zalen.

‘Baghdad Messi’

De selectie van Het smelt is alvast een veelbelovende start van wat alweer een bijzonder jaar voor de Belgische film kan worden. Ook Fien Troch zal in 2023 haar nieuwe film voorstellen. In 2016 viel zij met haar vorige film Home nog in de prijzen op het filmfestival in Venetië. Naar Baghdad Messi, de tweede langspeler van Sahim Omar Kalifa (Zagros) die eerder al een bekroonde kortfilm was, wordt eveneens uitgekeken.

Vast staat nu al dat 2022 een ongezien filmjaar was. Op de voorbije editie van Cannes scoorden niet alleen Van Groeningen en Vandermeersch met De acht bergen. Ook Lukas Dhont viel er in de prijzen met Close, net zoals de broers Dardenne met Tori et Lokita. De films waren in de running voor de Gouden Palm. Buiten de competitie mochten Adil El Arbi en Bilall Fallah Rebel voorstellen.