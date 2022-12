Frans van Daele is benoemd tot EU-gezant voor godsdienstvrijheid

Na een carrière als Belgisch topdiplomaat is Frans van Daele op zijn 75 door de Europese Commissie benoemd tot speciale gezant om de vrijheid van religie te bevorderen buiten de EU.

Hij was kabinetschef van koning Filip en van Herman van Rompuy toen die voorzitter was van de Europese Raad. Hij was de vertegenwoordiger van ons land bij de Navo. En hij was de Belgische ambassadeur in de VS. Na meer dan veertig jaar diplomatieke carrière wordt Frans van Daele nu door de Europese Commissie benoemd tot ‘Speciale Gezant ter promotie van de vrijheid van religie of geloof buiten de EU’. De baron zal deze rol opnemen onder auspiciën van vice-president Margaritis Schinas, die bevoegd is voor de promotie van de Europese levenswijze.

Buiten de EU

De Speciale Gezant heeft als taak dat hij een dialoog moet opzetten met overheden en andere betrokkenen in landen waarin er sprake is van discriminatie op basis van religie of geloof. Hij zal interculturele en interreligieuze dialoog bevorderen en vertegenwoordigers van verschillende religies samenbrengen. Bovendien zal hij maatregelen instellen om deradicalisering te bevorderen en extremisme tegen te gaan in landen buiten de EU.

Europa worstelde de voorbije jaren met het invullen van deze functie. Sinds de eerste aanstelling in 2016 bleef de post meermaals een jaar of langer vacant.