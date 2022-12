Burgemeester Jabbeke vangt bot bij Raad van State over asielcentrum

De Raad van State heeft het besluit van de burgemeester van Jabbeke Frank Casteleyn om de opvang van asielzoekers op de voormalige site van de civiele bescherming tijdelijk te verbieden vanwege een mogelijke PFAS-vervuiling, geschorst. Dat meldt de Raad in een persbericht.

Burgemeester Casteleyn verzet zich al weken tegen de komst van een noodopvangcentrum voor asielzoekers. Volgens Casteleyn is de site waar de asielzoekers zouden worden opgevangen mogelijk vervuild met PFAS, omdat de civiele bescherming en de brandweer daar ooit oefeningen organiseerden met blusschuim. Hij verbood de opvang van asielzoekers voor een periode van drie maanden.

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (CD&V), een partijgenote van Casteleyn, trok daarop samen met het opvangagentschap Fedasil naar de Raad van State, en die geeft de staatssecretaris nu gelijk. Het besluit van de Jabbeekse burgemeester wordt bij uiterst dringende noodzakelijkheid geschorst. ‘De Raad van State is van oordeel dat de burgemeester van Jabbeke op het eerste gezicht niet terecht heeft geoordeeld dat het ten behoeve van de openbare veiligheid en de volksgezondheid noodzakelijk is om de organisatie van noodopvang gedurende drie maanden te verbieden’, klinkt het in een persbericht.

Volgens de Raad van State was het verbod van Jabbeke ingegeven door het ontbreken van een duidelijk plan waardoor de kinderen op de site zich niet op de onverharde zones zouden begeven en dat de verharde oppervlaktes wekelijks zouden worden gepoetst, maar heeft staatssecretaris de Moor zich daar wel degelijk toe geëngageerd.

Casteleyn legt zich neer bij die beslissing, zegt hij in een reactie aan Belga, en de asielzoekers zijn welkom. ‘Als de noodopvang primeert op de PFAS-problematiek, en de overheid neemt die verantwoordelijkheid, dan heb ik niets meer te zeggen’. Casteleyn bekijkt nu nog hoe hij de omwonenden kan informeren.

Volgens het Nationaal Crisiscentrum, dat het noodopvangcentrum zal beheren, wordt alles nu in het werk gesteld om het centrum zo snel mogelijk te openen. Een concrete datum kan men daar nog niet op plakken. ‘Het belangrijkste is dat het veilig kan’, klinkt het daar.