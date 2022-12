Zo’n 3.000 agenten, tientallen huiszoekingen en 25 arrestaties. Duitsland ontmantelt een netwerk dat van plan was een staatsgreep in het land te plegen. Het gaat om een van de grootste Duitse antiterreuracties van de voorbije decennia.

In totaal had de politie 52 verdachten op het oog, waarvan er tot dusver 25 zijn opgepakt. Meer dan 3.000 politieagenten deden een huiszoeking in 137 panden in elf van de zestien Duitse deelstaten. De ...