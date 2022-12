EU verbiedt export motoren voor drones naar Rusland

Commissievoorzitter Ursula von der Leyen stelt een negende sanctiepakket tegen Rusland voor om het regime van Poetin te doen ‘betalen voor zijn wreedheden’ in Oekraïne.

De bevriezing van Europese tegoeden en een reisverbod voor nog eens bijna tweehonderd Russen, onder wie leden van de regering, hoge militairen en het parlement, omdat ze verantwoordelijk zijn voor de raketaanvallen op civiele infrastructuur in Oekraïne en de ontvoering en illegale adopties van Oekraïense kinderen.

Een exportverbod van motoren, nodig voor de productie van drones, naar Rusland, maar ook naar Iran dat die onbemande toestellen levert aan het regime van Vladimir Poetin.

Nieuwe exportcontroles en -beperkingen voor chemicaliën, elektronica en IT-onderdelen die voor militaire doeleinden gebruikt kunnen worden.

Een verbod op nieuwe investeringen in mijnprojecten in Rusland en sancties tegen drie banken, waaronder alle transacties met de Russische regionale ontwikkelingsbank. En nog eens vier Russische zenders die uit de lucht gehaald worden in de EU omdat ze desinformatie verspreiden.

Dat zijn de belangrijkste onderdelen van het negende sanctiepakket tegen Rusland dat Commissievoorzitter Ursula von der Leyen aankondigt. Ze werden mee voorbereid door de diensten van Josep Borrell, de Hoge Vertegenwoordiger voor het buitenlands beleid van de EU. Nieuwe sectoren – zoals de diamant – zitten er niet bij.

Borrell zelf was zeer uitgesproken in zijn uitleg waarom het negende sanctiepakket nodig is: ‘Na voedsel en honger heeft Poetin nu beslist om de winter als wapen te gebruiken. Hij wil de elektriciteit, verwarming en waterbevoorrading voor miljoenen burgers in Oekraïne verstoren. Hij wil de bevolking doen bevriezen. Deze aanvallen zijn barbaars en onmenselijk, en vormen regelrechte oorlogsmisdaden. Daarom reageren we vandaag.’

Het is aan de ministers van Buitenlandse Zaken om de lijst af te kloppen. Dat gebeurt mogelijk volgende maandag al. Eerder deze week werd het (eerder afgesproken) Europees importverbod van kracht voor Russische olie die via schepen wordt aangevoerd. En binnen het kader van de G7 sloot de EU zich aan bij het prijsplafond voor Russische olie die naar derde landen wordt verscheept.