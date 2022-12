Schepen van Mobiliteit neemt ontslag na verkeersagressie

Marc Desloovere was schepen van Mobiliteit van de West-Vlaamse gemeente Zwevegem. Nu moet hij opstappen nadat hij zelf betrokken was bij een geval van verkeersagressie.

De West-Vlaamse gemeente Zwevegem moet op zoek naar een nieuwe schepen van Mobiliteit. De vorige stapt op nadat hij uiting zou hebben gegeven van verkeersagressie, wat niet zo goed ligt voor een schepen van Mobiliteit. Marc Desloovere nam daartoe zelf de beslissing. Het gemeentebestuur had geen sancties opgelegd en wilde het gerechtelijk onderzoek nog afwachten. Desloovere droeg onlangs wel zelf zijn bevoegdheden over in afwachting van het onderzoek. Nu beslist hij ook om ontslag te nemen.

De feiten deden zich op 20 oktober voor, in de gemeente Zwevegem zelf. Toen een bestuurster geen voorrang van rechts verleende aan de schepen van Mobiliteit, zette die de achtervolging in tot op het werk van de vrouw. Vanaf dat moment zijn er meerdere versies van de feiten. Volgens de vrouw zou de schepen haar gevolgd hebben tot in de kleedkamer en zou hij haar fysiek en mentaal hebben aangevallen. Desloovere zelf ontkent dat en zegt dat hij de vrouw niet fysiek aanviel. Volgens zijn versie was hij zelf slachtoffer van iemand die hem onderuit schopte.

Schepen komen, schepen gaan

Burgemeester Marc Doutreluingne moet nu op zoek naar een nieuwe schepen van Openbare werken, nutsvoorzieningen, mobiliteit en begraafplaatsen. Desloovere werd in 2018 verkozen als lid van het toenmalige Sp.a. Twee jaar geleden stapte hij daaruit en startte zijn eigen partij, Samen. Dat deed hij samen met Marc Claeys, de schepen van Zorg in Zwevegem.