165 Vlamingen wonnen elk bijna 900.000 euro met Euromillions: wat staat hen nu te wachten?

Een groep van 165 Belgen heeft gisteren de duizelingwekkend hoge pot van meer dan 142 miljoen euro gewonnen met Euromillions. De gelukkigen speelden mee met een groepsspeelpot in krantenwinkel De Pershoek in Olmen. Hoe gaat dat praktisch in zijn werk?

165 winnaars, hoe werkt dat?

Tot vanochtend waren ze bij de Nationale Loterij nog in spanning aan het afwachten tot één winnaar zich zou melden. Maar in de loop van de voormiddag raakte bekend dat er sprake is van niet één, maar wel 165 winnaars. Ze speelden gezamenlijk mee met een groepsspeelpot in de Olmense krantenwinkel De Pershoek. Elke deelnemende klant zou bijna 900.000 euro winnen.

Bij De Pershoek leggen ze regelmatig een gezamenlijke speelpot samen waarbij van iedere deelnemer een inzet van 15 euro wordt gevraagd. Ze maken daarbij gebruik van een systeem met verhoogde winstkansen, legt Joke Vermoere, woordvoerster van de Nationale Loterij, uit. 'Met een gezamenlijke speelpot kan een groep mensen via een krantenwinkel inzetten op een zogenaamd multi-bulletin. Dat is een biljet waarop je meer cijfers kan aankruisen dan op een gewoon ticket. Je kan bijvoorbeeld acht getallen aankruisen, waarvan je er dus maar 5 moet juist hebben. Die formule is wel duurder en is dan ook enkel weggelegd voor krantenwinkels. Als individuele speler kan je dat niet aankopen.'

Hoe wordt het bedrag uitbetaald?

Het bedrag kan in principe gewoon in één keer op de rekening van de winnaar(s) worden gestort. Maar bij de Nationale Loterij valt te horen dat ze hierover steeds in overleg gaan met de gelukkigen. 'We raden de mensen altijd aan om eerst goed te kijken naar banken die gewend zijn om met dat soort bedragen om te gaan en er goed advies over kunnen verlenen. Het geld zomaar op een zichtrekening plaatsen of storten bij de lokale bank van een klein gehucht, is meestal niet zo raadzaam.'

In dit geval zal de uitbater van de krantenwinkel een afspraak maken met de Nationale Loterij. Hij zal in eerste instantie het gehele bedrag op zijn rekening krijgen gestort. Daarna is het zijn verantwoordelijkheid om de winst correct te verdelen onder de klanten die hebben meegespeeld.

Er moeten ook geen belastingen worden betaald op de winst. De winnaar krijgt het beloofde bedrag integraal op zijn rekening gestort. In dit geval dus 142.897.164 euro (gedeeld door 160). 'Er moeten natuurlijk wel belastingen betaald worden op de meerwaarde die hij/zij de komende jaren zal maken op dat bedrag. Als hij bijvoorbeeld kiest om het bedrag te beleggen, volgt dat wel de gewone fiscale regels.'

Kan de krantenwinkeluitbater het geld zelf houden?

Vanaf het moment dat het geld is uitbetaald aan de houder van het biljet, stopt de verantwoordelijkheid van de Nationale Loterij. Als je met een groep hebt meegedaan, is de juiste verdeling van het geld dus afhankelijk van één persoon. Biedt dat geen kans op misbruik? 'In het verleden hebben we hier nooit problemen mee gehad', zegt Vermoeren.

'De Olmense krantenwinkel heeft gelukkig alles goed bijgehouden. Alle deelnemers kregen een kopietje van het spelticket mee als bewijs. En hun gegevens zijn ook allemaal zonder fout genoteerd. Ik ben er zeker van dat iedereen correct zal worden uitbetaald.'

Hoe vergaat het winnaars van zulke immense bedragen doorgaans?

Dit is de derde pot die ooit werd gewonnen door een of meerdere Belgen. In 2016 was er iemand die om en bij de 168 miljoen op zijn rekening mocht bijschrijven en een jaar later iemand die 153 miljoen won. Met beide winnaars gaat het ondertussen goed, vertelt Vermeire. 'Onze winnaarsbegeleiders hebben een heel nauwe band met die mensen. Ze nemen nog geregeld contact met ons op voor een babbeltje.'

'De meeste winnaars gaan ook vrij goed met dat geld om. Een beetje zoals je van een Belg kan verwachten: niet te zot of te wild. Ze denken aan de kinderen en kleinkinderen en doen geen zotte kopen. Ze zullen bijvoorbeeld wel de lening van hun huis afbetalen, schenken een deel aan een goed doel of kopen misschien een tweede verblijf in het buitenland of aan de kust, maar over het algemeen houden ze het heel rustig. In onze beleving is een chique appartement aan de zee kopen al heel decadent.'

Over de grootste Belgische winnaar ooit deden een aantal jaar geleden nochtans onrustwekkende verhalen de ronde. Het ging over een Kosovaarse vluchteling die straatveger was in Brussel. Na zijn winst zou hij zo belaagd zijn, dat hij besloot te vluchten naar de anonimiteit in Duitsland. Ondertussen zou de man wel terug in ons land wonen en volgens de Nationale Loterij gaat het momenteel goed met hem.