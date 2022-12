‘Ook al zijn ze terreurverdachten, ze moeten nog altijd menselijk worden behandeld’

De beschuldigden van het terreurproces klagen dat ze onmenselijk behandeld worden in hun cel en bij hun transport van de gevangenis van Haren naar de drie kilometer verder gelegen Justitia-site in Evere, waar het proces rond de aanslagen in Zaventem en Maalbeek plaatsvindt. Daar komt streng toezicht bij kijken, omdat het vluchtgevaar groot is. ‘Elke keer dat ik werd overgeplaatst, was dat in erbarmelijke omstandigheden. Ze vernederen je, ze kleden je uit, spelen luide satanische muziek’, zei terreurverdachte Mohamed Abrini maandag op de eerste dag van het proces.

Ook vandaag nam een beschuldigde het woord om dezelfde maatregelen aan te klagen. ‘Ik wil me hier kunnen verdedigen, maar op deze manier is dat onmogelijk’, zei Ali El Haddad Asufi. Hij wordt ervan verdacht wapens geregeld te hebben voor de terroristen. ‘Ik wacht al zes jaar op dit proces om mijn onschuld uit te roepen. Maar er wordt alles aan gedaan om ons psychologisch te breken’, klonk het. Uiteindelijk verlieten vijf beschuldigden de zaal uit protest voor de zogenaamde transfermaatregelen.

De Centrale Toezichtsraad voor Gevangeniswezen waakt over de rechten en de menselijke waardigheid van gedetineerden. Wat vinden jullie van die transfermaatregelen?

Sarah Grandfils: ‘We vinden ze onmenselijk en vernederend. Als onafhankelijke organisatie hebben we de maatregelen voor het terreurproces mogen observeren. Eind vorige week hebben we een rapport opgesteld voor de bevoegde instanties, waaronder de federale politie, met als boodschap dat dit zo niet kan. Daar kregen wij nog geen antwoord op.’

‘De beschuldigden moeten ook elke dag naaktfouilles ondergaan. Dat is psychologisch zeer zwaar. De herhaling van die handelingen grenst met mishandeling. Ook al hebben we het hier over terreurverdachten, zij moeten nog altijd op een menselijke manier en met respect worden behandeld. Dat is hun recht. We zijn van mening dat er menselijkere maatregelen bestaan.’

Niet alle beschuldigden worden naakt gefouilleerd, maar de kwestie kwam al meermaals ter sprake deze week. Is het niet normaal dat deze mensen gefouilleerd moeten worden?

‘Ja, maar wanneer we het hebben over naaktfouilles, is het antwoord niet zo simpel. De beschuldigden moeten naakt naar voren bukken om aan te tonen dat ze niets in hun anus hebben verstopt. Dat mag niet zomaar elke dag gebeuren. De politie moet een grondige reden hebben waarom zo’n naaktfouille nodig is. Omdat het elke dag zal moeten gebeuren gedurende een zeer lange periode, is dit vernederend. Daarbij kan de politie niet elke dag een geldige reden geven voor zulke fouilles.’

Waarom worden die maatregelen dan toch toegepast?

‘Om hen te desoriënteren. Door luide muziek in hun oren af te spelen, door hen geblinddoekt van de gevangenis van Haren naar het proces te brengen, weten ze weinig over waar ze zijn. In ons rapport hebben we aangegeven dat er andere manieren zijn om hetzelfde effect te bereiken.’

U zei dat er ‘menselijke’ manieren bestaan om de beschuldigden te desoriënteren. Aan welke maatregelen denkt u dan?

‘De klokken verzetten waardoor ze geen besef van tijd hebben, bijvoorbeeld. Of meermaals van voertuig veranderen als ze onderweg zijn.’

Is het de eerste keer dat ons land zulke maatregelen toepast op gedetineerden?

‘Neen. Deze beschuldigden zijn geplaatst onder niveau 3. Concreet wil dat zeggen dat er veel beveiliging nodig is wegens vluchtgevaar. Eerder werden ook andere gedetineerden onder niveau 3 geplaatst. Ons land werd vanuit de Europese Raad meermaals op de vingers getikt vanwege die maatregelen. In 20019, 2013 en 2017.’