Op Tiktok vind je dansjes, maar ook donkere gedachten

Op Tiktok is veel meer te zien dan alleen de laatste populaire danspasjes. Jongeren praten er ook ronduit over hun depressieve gevoelens en zelfmoordgedachten. Zelfs wie niet naar zulke filmpjes op zoek gaat, ziet ze vaak voorbijkomen. Met dank aan het algoritme. Krijgen jongeren die al niet goed in hun vel zitten op Tiktok het gevoel dat de wereld een droevige plek is?





Heb je nood aan een gesprek na het beluisteren van deze podcast? Dan kan je terecht bij Tele-Onthaal op het nummer 106 of in de chat op www.tele-onthaal.be. Jongeren kunnen terecht bij Awel op het nummer 102 of www.awel.be. Denk je aan zelfdoding, dan kan je terecht bij de Zelfmoordlijn op het nummer 1813 of via www.zelfmoord1813.be.

VOLG DS VANDAAG OP:

VRAGEN, OPMERKINGEN OF SUGGESTIES?

podcast@standaard.be

CREDITS



Journalist Steven Elias | Presentatie en redactie Alexander Lippeveld | Eindredactie Yves Delepeleire | Audioproductie Michiel Claessen | Muziek Brecht Plasschaert | Chef podcast Bart Dobbelaere

OVER DEZE PODCAST

In DS Vandaag zoomt een journalist van De Standaard elke weekdag in op een actuele kwestie.