Hu? The Hu komt naar Werchter

De Mongoolse keelzangmetalband The Hu is een van de 24 nieuwe namen op de affiche van Rock Werchter. Daar zitten ook iets meer vertrouwde namen bij, zoals The Black Keys en Sigur Rós.

De Belgische metalband Amenra mag voor het eerst aantreden op het podium van Rock Werchter. Voor Tamino wordt het al de derde passage. Ze delen de affiche met grote namen als The Black Keys en Sigur Rós, dat al sinds 2001 IJslandse weemoed op de Werchterse wei brengt.

De band The 1975 is ook niet van gisteren en zit al aan zijn vierde keer Werchter. Tussen de gitaarbands zal de Amerikaanse rapper-rocker Machine Gun Kelly raak mogen schieten.

Liefhebbers van de gouden combinatie van metal en Mongoolse keelzangen worden op hun wenken bediend door The Hu, dat mogelijk wordt uitgesproken zoals dat Engelse bandje dat in 2006 nog het gehucht nabij Rotselaar aandeed.

The Hu werd twee weken geleden uitgeroepen tot Unesco ‘Artiest voor de Vrede’ van het jaar. Dat contrasteert dan weer lekker met het feit dat de bandleden twee jaar geleden in eigen land werden opgenomen in de Orde van Genghis Khan, die niet meteen bekend stond om zijn vredelievende keelzangen.

Sommigen kijken ook uit naar de komst van Puscifer, maar niet per se voor de juiste redenen.

Eerder werden grote namen aangekondigd als Stromae, Red Hot Chili Peppers, Arctic Monkeys en Queens of the Stone Age. Rock Werchter vindt plaats van 29 juni tot 2 juli. Een vierdaags combi-ticket kost 292 euro, 26 euro meer dan vorig jaar. Maar toen kon je er geen Mongoolse keelzangmetal horen.