Duizenden kinderbrieven voor Sinterklaas achtergelaten aan Brusselse Anspachlaan

Door een fout van een onderaannemer zijn containers met duizenden brieven aan Sinterklaas een hele nacht blijven staan op de stoep aan het hoofdkantoor van Bpost in Brussel. De kinderbrieven lagen voor het grijpen, het postbedrijf tilt zwaar aan de fout.

Het hoofdkantoor van Bpost in de Brusselse Anspachlaan bevindt zich in een voetgangerszone. Toch konden voetgangers er op dinsdag 6 december ­– Sinterklaas – maar moeilijk langs. Aan de zijingang van het hoofdkantoor blokkeerde namelijk een vijftiental grijze containers urenlang het volledige voetpad aan het gebouw.

Het merendeel van die containers – met het opschrift ‘vertrouwelijk papier’ – was op slot, maar een enkele container stond ongesloten op straat. Tot verbazing van een voorbijgangster bleken daarin duizenden ongeopende kinderbrieven te zitten, gericht aan Sinterklaas (adres: Spanjestraat 1, 0612 Hemel). Zij maakte een foto van de containers met duizenden kinderbrieven en postte die op sociale media.

Bpost zegt tegen De Standaard zwaar te tillen aan het incident. ‘Voor de verwerking van afval en vertrouwelijke documenten werken we met een extern bedrijf’, zegt woordvoerster Veerle Van Mierlo. ‘Wij verzamelen onze volle papiercontainers met vertrouwelijke documenten in een afgesloten ruimte in de kelder. De externe firma haalt deze containers daar op. Normaal gezien worden ze meteen in een vrachtwagen geladen, ze horen zeker niet op de stoep te blijven staan.’

Afspraken niet nageleefd

Dinsdag liep het dus fout. Een werknemer van de onderaannemer van Bpost plaatste de afvalcontainers vol kinderbrieven ’s middags buiten, terwijl die dag geen ophaling gepland staat. Bovendien werden de containers aan de straatkant van het gebouw geplaatst, wat niet volgens de interne afspraken is. Zo blokkeerden ze het voetpad, en trokken ze op den duur de aandacht van voorbijgangers.

Foto: rr

Bpost beweert dat de afvalcontainers met kinderbrieven allemaal op slot waren toen ze dinsdagmiddag buiten werden geplaatst. Aangezien het echter tot woensdagochtend duurde tot ze werden opgehaald, werden sommigen mogelijk in de loop van de dag opengebroken. Zo werd vervolgens ook de inhoud van de afvalcontainers zichtbaar voor toevallige passanten. Het gaat om erg privacygevoelige informatie: op zo goed als alle briefomslagen stond ook een adres van de afzender. ‘We tillen hier zwaar aan’, zegt Van Mierlo. ‘Bpost en onze onderaannemer waken erover dat dit niet meer kan gebeuren.’ Donderdag staat het voorval alvast op de agenda van een interne meeting, klinkt het.

Alle brieven beantwoord

Dat het net duizenden ongeopende kinderbrieven aan Sinterklaas zijn die een hele dag lang rondslingerden op straat in het centrum van Brussel, maakt de zaak nog wat pijnlijker. ‘Naar de sint worden elk jaar honderdduizenden brieven gestuurd. Inderdaad, niet al die brieven worden gelezen. En ja, die brieven worden vernietigd. Wij hangen geen honderdduizenden briefjes en tekeningen aan onze kantoormuren’, zegt Van Mierlo. ‘Maar uiteraard krijgen alle kinderen die de sint een brief sturen met een duidelijk en correct leesbaar retouradres op de omslag, een antwoord. Jaarlijks maken we zo duizenden kinderen blij, ook zonder dat hun brief gelezen wordt.’