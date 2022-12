N-VA en Open VLD verwelkomen de bocht van coalitiepartner CD&V over de beperking van de werkloosheidsuitkering in de tijd. Maar na woorden eisen ze daden. ‘Er is nu een Vlaamse meerderheid. Maak er nu werk van.’

Afgelopen zondag maakte CD&V-voorzitter Sammy Mahdi een opvallende politieke bocht. Waar hij een jaar geleden in zijn boek Van hol naar vol benadrukte dat hij ‘niet geloofde in een beperking in de ...