Tiktok is meer dan alleen schattige kattenfilmpjes en virale danspasjes. Het sociale medium heeft ook een duistere kant, waar gebruikers hun donkerste gevoelens delen. Dat is niet zonder gevaar, zeggen experts.

‘Please save me I can’t do this please’, lees ik naast een emoji van een hartje in een video op Tiktok. Enkele seconden later verschijnt er een brein-symbool met de tekst: ‘I can’t save us’. Tegelijk ...