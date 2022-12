F1 Francorchamps krijgt sprintrace

De organisatie van de Formule 1, de koninginneklasse binnen de autosport, heeft de locaties voor de sprintraces van 2023 bekendgemaakt. Het aantal wordt uitgebreid van drie naar zes, een daarvan is Francorchamps.

De zes Grote Prijzen waar in 2023 sprintraces worden georganiseerd zijn Azerbeidzjan, Oostenrijk, België, Qatar, de Verenigde Staten en Brazilië. Volgens de organisatie zijn dat de wedstrijden met het meeste inhaalmogelijkheden en bieden die de meeste kans op spektakel.

De uitslag van de sprintrace op zaterdag – een wedstrijd over honderd kilometer – bepaalt de startopstelling voor de eigenlijke wedstrijd op zondag, in plaats van een laatste chronosessie. Voor de winnaar van de sprintrace liggen er ook acht WK-punten klaar.

In totaal staan er komend seizoen 24 Grote Prijzen op het programma. Al is het nog niet zeker of er een vervanger komt voor de race in China. Die werd onlangs geschrapt wegens de in China geldende coronamaatregelen.

De eerste sprintrace werd in 2021 gereden tijdens de GP van Groot-Brittannië. Max Verstappen won die race, voor Lewis Hamilton en Valtteri Bottas. Dat seizoen was er ook in Italië en Brazilië een sprintrace.

Afgelopen seizoen werden er drie sprintraces gereden. In Italië tijdens de GP van Emilia Romagna, bij de GP van Oostenrijk en bij de GP van Brazilië.

Het F1-seizoen 2023 gaat op 5 maart in Bahrein van start en sluit op 26 november af in Abu Dhabi. De GP van België in Francorchamps staat op 30 juli op het kalender.