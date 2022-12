De zwaarste gevechten vinden nog steeds plaats in het oosten van Oekraïne, in de Donbas-regio. Russische troepen stellen al maanden alles in het werk om er hun tactische positie te verbeteren. Daarbij moeten veel nederzettingen eraan geloven. Een drone legde vast hoe het dorp Soledar aan flarden werd gebombardeerd.