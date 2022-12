‘Time Magazine’ roept Volodimir Zelenski uit tot persoon van het jaar

Het Amerikaanse tijdschrift Time Magazine heeft de Oekraïense president uitgeroepen tot persoon van het jaar. Hij volgt Tesla-oprichter en huidig Twitter-baas Elon Musk op.

Het voorbije jaar maakte Zelenski indruk als oorlogspresident. In plaats van Kiev te ontvluchten, besloot hij op de dag van de Russische invasie om te blijven en zijn volk aan te sporen om de Russische bezetter te bestrijden. ‘We zullen iedereen die bereid is Oekraïne te verdedigen, een wapen in handen geven’, zei hij toen.

Intussen is het conflict in Oekraïne zijn negende maand ingegaan. Recent heroverden de Oekraïense strijdkrachten de belangrijke havenstad Cherson. ‘Of de strijd om Oekraïne nu hoop of angst inboezemt, Volodimir Zelenski heeft de wereld in beweging gebracht op een manier die we decennia niet hebben gezien’, schreef Time-redacteur Edward Felsenthal.

De Oekraïense president kwam samen met negen andere kandidaten in aanmerking voor de prestigieuze titel. Onder andere de Chinese president Xi Jinping, het Amerikaanse Hooggerechtshof, Republikeins Florida-gouverneur Ron DeSantis en demonstranten in Iran maakten kans op de titel.

De titel gaat elk jaar naar iemand die het voorbije jaar veel invloed heeft gehad. Vorig jaar ging Tesla-topman (en intussen Twitter-eigenaar) Elon Musk met de eer lopen. Hij staat zo in het rijtje van onder andere Joe Biden en Kamala Harris (2020), Greta Thunberg (2019) en Donald Trump (2016).