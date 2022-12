Dankzij de fiscus houden we volgend jaar minstens 600 euro meer loon over

Niet alleen de sint brengt deze periode van het jaar iets lekkers. Ook de fiscus haalt iets uit zijn zak waar alle, door inflatie geteisterde werknemers, ambtenaren of zelfstandigen blij mee zijn: de indexering van de belastingschalen. Door de hoge inflatie spaart de indexering de belastingbetaler een pak meer geld uit dan normaal.

Wat zijn belastingschalen?

Inkomens worden in ons land progressief belast. Dat betekent dat we niet één, algemeen tarief moeten betalen op alles wat we verdienen. In België bestaan vier belastingschalen ...