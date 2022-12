Een ongeluk komt zelden alleen, maar Donald Trump kreeg op 6 december wel erg flink van de roe. Een veroordeling en een verkiezingsnederlaag duwen hem steeds meer in de hoek van de mensen aan wie hij zo’n bloedhekel heeft: de losers.

Uit New York kwam het vonnis in de fraudezaak tegen de Trump Organization. Na een proces van zes weken verklaarde een jury de familieholding over de hele lijn schuldig aan belastingfraude. Jarenlang ...