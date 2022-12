Verkoop Metro-vestigingen aan Nederlandse groothandel mag starten

De Nederlandse groothandel Sligro mag de vestigingen van Metro overnemen. Dat heeft de Antwerpse ondernemingsrechbank beslist. Sligro bood 47 miljoen euro voor alle vestigingen behalve die van Antwerpen-Noord.

Het personeel in de vestigingen kan mee naar Sligro. De Nederlandse groothandelaar bood aan het personeel in de vestiging Antwerpen-Noord ook over te nemen, indien de personeelsleden dat willen. Dat geldt eveneens voor honderd werknemers van het support center. De aanwezige voorraden in de winkels wil Sligro overnemen aan 75 procent van de netto-inkoopwaarde.

Voor de vestiging van Metro in Evergem deed Horeca Van Zon een bod. Dat bedraagt 400.000 euro. Sligro gaf al aan bereid te zijn die vestiging niet over te nemen.

De 22ste kamer van de ondernemingsrechtbank in Antwerpen verleende woensdag machtiging aan de gerechtsmandatarissen bij Makro Cash & Carry Belgium om in te gaan op de gecombineerde biedingen en de onderdelen te verkopen.

Ook het management van Makro Cash & Carry had een bod gedaan op de Metro-winkels, maar dat bedroeg amper 110.000 euro en voldeed volgens de rechtbank niet aan de voorwaarden.

Voor de zes Makro-winkels was er slechts één bod binnengelopen, maar dat werd eerder al verworpen. Hoe het nu verder moet met Makro, waar ruim 1.200 mensen werken, is hoogst onzeker. De groep kreeg in september van de rechtbank bescherming tegen zijn schuldeisers, tot midden januari. Als er geen overnemer wordt gevonden, dreigt het faillissement.