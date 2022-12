Het was vanuit een auto en met een muur van bodyguards om hem heen, maar toch: De Marokkaanse koning Mohammed VI nam dinsdag deel aan de uitzinnige vreugde in de straten van Rabat. De Marokkaanse zege tegen Spanje op het WK voetbal lokte hem uit zijn paleis om te vieren met zijn volk. Marokko is het laatste Afrikaanse land dat meestrijd voor de Fifa wereldbeker.