De speeltijd is voorbij: Hazard stopt als Rode Duivel

Wat vorige week al in de lucht hing, is nu officieel: Eden Hazard (31) houdt het voor bekeken als international. ‘De volgende generatie staat klaar.’

‘Vandaag draai ik een bladzijde om. Bedankt voor jullie liefde. Bedankt voor jullie ongeëvenaarde steun. Bedankt voor al die vreugdevolle momenten die we sinds 2008 samen hebben mogen beleven. Vandaag heb ik beslist om een punt te zetten achter mijn carrière als international. De volgende generatie staat klaar. Ik ga jullie keihard missen.’

Via een boodschap op Instagram heeft Eden Hazard zijn afscheid als international bekendgemaakt. De huidige aanvoerder van de Rode Duivels had afgelopen donderdag, vlak na de WK-uitschakeling tegen Kroatië, in de kleedkamer al aan enkele spelers meegedeeld dat hij eraan dacht te stoppen. Na een paar dagen bedenktijd blijft hij dus bij dat besluit.

Groots in Rusland

Met Hazard zien de Rode Duivels een van de beste Belgische voetballers aller tijden verdwijnen en een steunpilaar van de ploeg die vier jaar geleden in Rusland brons veroverde. Zijn prestaties op het WK waren misschien wel zijn beste ooit in het shirt van de nationale ploeg, zijn impact op het spel zelden groter dan toen. De flankaanvaller werd in 2018 uitgeroepen tot op een na beste speler van het toernooi – hij moest alleen Luka Modric laten voorgaan – maakte er drie doelpunten en gaf twee assists.

• 11 vragen | Het debacle van Doha heeft vele vaders

Voor het WK in Qatar waren al heel wat twijfels gerezen over zijn fitheid. Hazard sukkelde de voorbije seizoenen van de ene blessure in de andere, kwam bij Real Madrid amper van de bank af, en deed zelden denken aan de flitsende speler die hij was tijdens zijn glorieperiode bij Chelsea. In alle competities samen kwam hij dit seizoen niet verder dan 229 minuten in zeven duels. Zijn statistieken: één doelpunt en één assist.

Hazard tijdens zijn debuutmatch voor de Rode Duivels in 2008. Foto: Belga

Uiteindelijk zou Hazard in Qatar twee keer in de basis beginnen, tegen Canada en Marokko. In het laatste groepsduel tegen Kroatië mocht hij pas drie minuten voor tijd invallen. Een triest einde van een fenomenale internationale carrière, waarin iedereen hem het succes gunde. Weinig topspelers zijn naast het veld zo geliefd als hij.

Geen egotripperij

Hazard maakte zijn debuut bij de nationale ploeg toen er nog geen sprake was van een gouden generatie. Het WK 2006 in Duitsland had België gemist, de bondscoaches volgden elkaar in ijltempo op. Het was uiteindelijk René Vandereycken die hem op 19 november 2008 liet debuteren, tijdens het 1-1-gelijkspel tegen Luxemburg. Hij was amper 17 jaar en 216 dagen oud en stond toen al te boek als the next big thing.

De Braziliaanste der Belgen 🆚 Brazilië 🇧🇷 pic.twitter.com/BprjPHDiD1 — David Merken (@DMerken) December 7, 2022

Voor zijn lijdensweg begon bij Real Madrid, dat hem in 2019 voor 100 miljoen euro had overgenomen van Chelsea, straalde hij op het veld een en al plezier uit. Geen kapsones of egotripperij – hoewel hij al sinds zijn jeugd in de schijnwerpers stond – geen geruzie met ploegmaats, wel een speelse jongen uit het Waals-Brabantse ’s-Gravenbrakel, die het gras als zijn speeltuin beschouwde en het aanvankelijk soms wat te makkelijk opnam.

Hamburger

Daardoor kwam hij bij de nationale ploeg ook in aanvaring met Georges Leekens. Die zette hem begin oktober 2010 in het Kazachse Astana in tribune – ‘om hem wakker te schudden’, zei Leekens op de persconferentie nadien. Helemaal fout liep het pas begin juni 2011, toen België het thuis opnam tegen Turkije. Hazard werd op het uur vervangen, en nadien doken beelden op van hoe hij buiten het stadion een hamburger at, terwijl de interland nog aan de gang was. Het zou hem een schorsing opleveren.

Pas toen Marc Wilmots Leekens afloste als selectieheer, begon de échte bloeiperiode van Hazard bij de nationale ploeg. De Rode Duivels plaatsten zich moeiteloos voor het WK 2014, de eerste keer in twaalf jaar dat ze erbij waren op een Wereldbeker. Vier jaar later volgde het summum en nam Hazard definitief plaats in het rijtje van Europese voetbalgrootheden. Uiteindelijk zou hij 126 interlands spelen, waarin hij 33 keer scoorde en 36 assists gaf.

Vroeg pensioen

Dat zijn afscheid als international de voetbalwereld beroert, blijkt uit de reacties op Hazards Instagram-account. Collega-internationals als Jan Vertonghen, Thibaut Courtois en Axel Witsel betuigden hun dankbaarheid, maar ook internationale (ex-)ploegmaats, zoals de Braziliaan Vinicius en de Brit James Reece, lieten van zich horen. Op zijn 31ste zwaait hij af bij de nationale ploeg, een vroeg pensioen dat toch niet onverwacht komt.