Circus Ronaldo is stilaan uitgejongleerd

Terwijl zijn ploegmaats vierden, blies hij eenzaam de aftocht: het WK in Qatar lijkt het einde in te luiden van Cristiano Ronaldo. ‘Bij Portugal is slechts één ding belangrijk: wij.’

‘Gefeliciteerd Portugal. Terwijl de 11 spelers het volkslied zongen, waren alle ogen op jou gericht. Wat jammer dat we gedurende 90 minuten niet hebben kunnen genieten van de beste speler ter wereld.’

Georgina Rodri´guez, beter bekend als mevrouw Cristiano Ronaldo, stak gisteravond op Instagram niet weg dat ze haar bedenkingen had bij de keuze van de Portugese bondscoach Fernando Santos om manlief op de bank te posteren. 14 jaar was het geleden dat de 37-jarige Portugees in een toernooiwedstrijd nog eens als invaller was begonnen (van Euro 2008), maar tegen Zwitserland moest hij vanaf de zijlijn toekijken hoe zijn Portugal zich freewheelend met 6-1 plaatste voor de kwartfinales.

Mevrouw Ronaldo nam dan wel een loopje met de waarheid, want niet álle ogen waren op haar echtgenoot gericht, maar nog voor er tegen een bal was getrapt, verdrongen fotografen en cameralui zich voor de Portugese bank om er het stukje geschiedenis vast te leggen. Bijna alle lenzen stonden gericht op de bank. Zelfs als hij niet speelt, blijft Circus Ronaldo een hit.

Dat Ronaldo het best moeilijk had met zijn invallersstatuut, bleek na de wedstrijd. Terwijl zijn ploeggenoten vierden, wandelde hij eenzaam het veld af en zocht, na een kort applausje richting het publiek, de catacomben van het Lusail Stadium op.

Beter zonder hem

‘Ik ga het niet nog eens uitleggen’, zei Santos na de wedstrijd. ‘Mijn ploegopstelling kwam er op basis van tactische keuzes. Ronaldo en Gonçalo Ramos zijn verschillende spelers.’ Dat uitgerekend zijn 21-jarige vervanger met drie doelpunten en één assist de grote uitblinker was, moet Ronaldo pijn gedaan hebben. Te meer omdat de Portugese publieke opinie er al langer van overtuigd is dat de nationale elf beter af zijn zonder hem. De ooit onmisbare leider is plots een blok aan het been.

Voor het WK rees de vraag al of Ronaldo op zijn vijf WK-eindronde nog de fysieke capaciteiten had om een hoofdrol te spelen bij Portugal, en of zijn gebrek aan wedstrijdritme zich niet zou wreken. Bovendien moet hij optornen tegen een reeks jonge talenten, zoals Ramos en João Félix. Waar Portugal lang alleen leunde op één man, is het huidige team steeds minder afhankelijk geworden van de topschutter aller tijden op het interlandniveau (118 doelpunten in 194 wedstrijden).

In Qatar waren zijn prestaties op het veld tot nu toe niet goed genoeg om de kritiek te doen verstommen. En gaat het nu ook op landenniveau mis, nadat het eerder dit seizoen bij zijn club, Manchester United al tot een vechtscheiding was gekomen. ‘Cris weet het heel goed en de coach heeft het nog eens duidelijk gezegd: het belangrijkste op dit toernooi, dat zijn “wij”’, zei de Portugese ouderdomsdeken Pepe.

Donkere droom

Bondscoach Santos benadrukte na de wedstrijd dat er geen problemen zijn met Ronaldo, maar op de vraag of de 37-jarige een nieuwe functie in het elftal zou moeten accepteren, bleef hij vaag. ‘Dat is nog iets dat moet worden bepaald’, klonk het. ‘Ik heb een zeer nauwe band met hem, ik ken hem al sinds hij 19 was, bij Sporting. Ronaldo en ik verwarren het menselijke en persoonlijke aspect nooit met dat van manager en speler. Ik zal hem altijd beschouwen als een zeer belangrijke speler om in het team te hebben.’

Het moet gezegd dat CR7 zelf op sociale media wel positief bleef na de triomf tegen Zwitserland. ‘Een ongelooflijke dag voor Portugal. Wat een historisch resultaat in de grootste voetbalcompetitie ter wereld’, klonk het. ‘Een geweldige prestatie van een team dat barst van het talent. Proficiat aan onze selectie. De droom is nog intact. Tot het einde! Komaan Portugal!’

Maar die droom heeft toch een donker randje gekregen.