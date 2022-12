Illegaal geplant bos in Oudenaarde moet weg

De bomen die activistengroep BOS+ dinsdagnacht heeft geplant op een braakliggend terrein in Oudenaarde, zullen snel weer verdwijnen. Dat heeft de Vlaamse Waterweg, die de grond bezit, bekendgemaakt.

Met de actie wilde de organisatie druk zetten op de overheid om sneller over te gaan tot het aanplanten van bomen op bebosbare terreinen van de overheid en op die manier tegemoetkomen aan de doelstellingen die de Vlaamse overheid zichzelf heeft gesteld om tegen 2024 4.000 hectare bijkomend bos aan te planten.

Dinsdag wist minister Lydia Peeters (Open VLD) nog niet zeker of de ongeveer 2.400 geplante bomen dit keer zouden mogen blijven staan, intussen is duidelijk van niet. De Vlaamse Waterweg heeft andere plannen met de grond. Het gaat om industriegebied ‘dat zich uitstekend zou lenen tot watergebonden activiteiten’, zegt woordvoerder Liliane Stinissen.

Wat die activiteiten precies inhouden, is onduidelijk. Elf jaar geleden werden er 2.750 boompjes verwijderd na een soortgelijke actie. Ook toen werd geopperd dat de uitbater andere doelen had voor het terrein. ‘Wanneer we ze gaan verwijderen, is niet zeker, maar ik kan wel al zeggen dat de bomen er geen weken meer zullen blijven staan’, voegt Stinissen toe. De Vlaamse Waterweg belooft in te zullen gaan op de vraag van BOS+ om een gesprek te houden over het conflict.

De Vlaamse Waterweg benadrukt dat ze wel degelijk werk maakt van herbebossing van de terreinen die daartoe in aanmerking komen. Een eerste oefening leverde zo reeds 14 hectare op.