Aandeel Nationale Bank fors in het rood

Het aandeel van de Nationale Bank heeft een forse klap gekregen na de aankondiging van megaverliezen.

De Nationale Bank zakte woensdagochtend bij het openen van de beurs bijna 12 procent lager tot 724 euro. Later liep dat verlies nog op tot 16 procent. De rode cijfers waren verwacht na de aankondiging gisteren dat de bank een verlies van 600 tot 800 miljoen euro verwacht. De verliezen betekenen dat het dividend grotendeels ­geschrapt zal worden.

In het slechtste geval loopt de Nationale Bank van België tussen nu en 2027 gecumuleerde verliezen op van 9 miljard euro. Dat bedrag overtreft de financiële buffers, die iets meer dan 7 miljard euro bedragen. In een communiqué zei de bank dat ze die verliezen kan dragen. Een tijdelijk negatief kapitaal hoeft geen probleem te zijn.

De oorzaak van de financiële ­opdoffer is het rentebeleid dat de ECB de afgelopen jaren heeft uitgestippeld. De centrale banken die deel uitmaken van het euro­systeem, hebben massaal staatsobligaties opgekocht. Dat is een techniek om de rente laag te houden. Maar die obligaties leveren weinig rendement op, net omdat de rente extreem laag tot soms zelfs negatief was.

Tegelijk stijgt wel de rente op de deposito’s die de gewone banken aanhouden bij de centrale banken. Die is dit jaar van -0,5 procent opgetrokken tot 1,5 procent. De inkomsten blijven dus heel laag, terwijl de uitgaven explosief gestegen zijn. Dat effect zal zich volgend jaar nog sterker voordoen dan dit jaar, omdat de situatie dan gedurende het hele boekjaar ongunstig is. ­Telkens als de ECB de depositorente met 0,25 procentpunten verhoogt, nemen de kosten voor de Nationale Bank op jaarbasis met 310 miljoen euro toe. Naar verwachting zal de depositorente in december opnieuw verhoogd worden.

De grote verliezen zijn voor de Nationale Bank van België extra betekenisvol, omdat ze als een van de weinige centrale banken een beurs­notering heeft. Tal van particuliere aandeelhouders zagen in september de koers van de bank al halveren, nadat duidelijk was geworden dat er verliezen op komst waren. De koers is sindsdien niet hersteld.