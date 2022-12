De oorlog in Oekraïne werd in 2022 het meest gegoogeld

Ieder jaar maakt Google de balans op van wat de Belgen in de zoekbalk van zijn website ingeven. In 2022 hadden we in ons land vooral vragen over de oorlog in Oekraïne.

Covid-19 verdween naar de achtergrond in vergelijking met een jaar eerder. De oorlog in Oekraïne ging de zoekresultaten beheersen. ‘Oekraïne’ was de meest trending zoekopdracht van 2022, gevolgd door het online gezondheidsportaal Mijn Gezondheid, VRT Max, de iPhone 14 en de klimaatverandering.

Ook de waarom-vragen die aan Google gesteld werden, gingen opvallend vaak over de oorlog in Oekraïne. ‘Waarom valt Poetin Oekraïne binnen?’ is de meest gestelde waarom-zoekopdracht van 2022. Maar de Belgen richtten zich zoals altijd ook met een aantal verrassende vragen tot Google, zoals ‘Waarom zijn cornflakes uitgevonden?’ (spoiler: John Harvey Kellogg ontwikkelde ze als middel tegen masturbatie) en ‘Waarom zijn bananen krom?’.

De meeste wat- en hoe werkt-vragen tonen een interesse in ‘klimaatvriendelijke’ alternatieven zoals een warmtepomp en een wadi (een bekken dat water kan vasthouden maar het ook laat infiltreren, nuttig bij droogte of wateroverlast).

‘Waar Belgen in 2020 nog massaal op zoek gingen naar manieren om mondmaskers te maken, informatie over onlinemeetingapplicaties en recepten om thuis te maken, is er dit jaar meer gezocht naar dingen die opnieuw kunnen, zoals bioscoopbezoek of festivals. Na twee coronajaren scoren in 2022 muziekfestivals/optredens opvallend sterk in de zoekopdrachten. Daarbij kaapt Tomorrowland de eerste plaats weg, gevolgd door Werchter Boutique en Pukkelpop’, zegt Michiel Sallaets, communicatieverantwoordelijke van Google.

Depp vs. Heard

Ook binnenshuis zochten Belgen entertainment op. In de categorie series, tv-shows en films staat de Netflix-serie over seriemoordenaar Jeffrey Dahmer op de eerste plaats. De sciencefiction-horrorserie van Netflix Stranger things veroverde een tweede plaats, gevolgd door de recent verschenen Vlaamse film Zillion die al bijna een half miljoen Belgen naar de cinemazalen lokte. Twee non-scripted programma’s haalden de top 10: ‘Big Brother 2022’ en ‘The masked singer’.

2022 is ook in België het jaar waarin het proces Depp v. Heard op de voet gevolgd werd. De Amerikaanse acteur Johnny Depp en actrice Amber Heard staan op 1 en 2 in de top 3 van meest trending internationale persoonlijkheden, gevolgd door de Ierse zanger Johnny Logan. Hij maakte een opvallende tv-verschijning in The masked singer op VTM. De meest opgezochte Belgische persoonlijkheid is in 2022 zangeres en actrice Camille Dhont. Op de tweede plaats staat Frank Verstraeten, de oprichter van de voormalige Zillion-discotheek.

Top 5 zoektermen

1 - Oorlog Oekraïne-Rusland

2 - Mijn Gezondheid

3 - VRT Max

4 - iPhone 14

5 - Klimaatverandering

Internationale persoonlijkheden

1 - Johnny Depp

2 - Amber Heard

3 - Johnny Logan

4 - Vladimir Poetin

5 - Will Smith

Belgische persoonlijkheden

1 - Camille Dhont

2 - Frank Verstraeten

3 - Mathias Vergels

4 - Stromae

5 - Bart Cannaerts

Waarom-vragen

1 - Waarom valt Poetin Oekraïne binnen?

2 - Waarom zijn cornflakes uitgevonden?

3 - Waarom zijn bananen krom?

4 - Waarom stijgen de energieprijzen?

5 - Waarom pannenkoeken op Lichtmis?