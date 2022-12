Winter komt nog een prikje uitdelen

Volgens het KMI wordt het woensdag vaak zwaarbewolkt met enkele buien, maar volgen er ook soms opklaringen. In het zuiden blijft het meestal betrokken met hier en daar mist op de hoogten.

Eerst vallen er vooral buien over het westen en noordwesten, maar later op de dag neemt de buienactiviteit ook elders toe. De buien krijgen dan ook steeds meer een winters karakter ten zuiden van Samber en Maas. In de Ardennen vallen er sneeuwbuien.

Het kwik ligt maximaal rond 0 graden in de Hoge Venen, 5 of 6 graden in het centrum tot 7 graden aan zee. De wind waait zwak tot matig uit westelijke richtingen. Aan zee waait de wind opnieuw matig uit een meer noordelijke hoek.

’s Avonds en in de nacht naar donderdag vallen er vooral over het noorden enkele (winterse) buien. Elders is het vaak droog, maar wel zwaarbewolkt. Het kwik ligt dan rond of iets boven het vriespunt in de lage gebieden van het land en ­rond -2 graden op de hoogten.

Donderdag verwacht het KMI enkele winterse buien, met de meeste buien over het noorden en noordwesten van het land. Ook over de Ardennen zouden dan hier en daar een paar sneeuwbuien overtrekken. Vooral ten noorden van Samber en Maas kunnen er enkele opklaringen zijn.

In Vlaanderen zou het kwik nog naar 3 of 4 graden kunnen klimmen, maar in Hoog-België blijft het licht vriezen.