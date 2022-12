Democraat Warnock wint senaatszetel in Georgia

De Democraat Raphael Warnock behoudt voor Georgia zijn zetel in de Amerikaanse Senaat. Dat zeggen Amerikaanse media op basis van gedeeltelijke kiesuitslagen.

In Georgia vond dinsdag een tweede ronde in de senaatsverkiezingen plaats. De door Donald Trump gesteunde Republikeinse ex-Americanfootballspeler Hershel Walker nam het op tegen de uittredende senator, de Democraat Raphael Warnock.

In de eerste ronde had Warnock 49,4 procent en Walker 48,5 procent gehaald. Omdat een kandidaat in Georgia de helft van de stemmen moet halen om verkozen te worden, moest een tweede ronde plaatsvinden. Die is volgens de Amerikaanse zenders CNN en NBC uitgedraaid op een overwinning voor de Democraat.

‘Na een felbevochten campagne - of moet ik campagnes zeggen - mag ik de vier krachtigste woorden uitspreken in een democratie: het volk heeft gesproken’, zei Warnock in zijn overwinningsspeech.

Warnock, pastor van de kerk in Atlanta waar ook Martin Luther King ooit predikte, is een bekwame senator, die onder meer achter een wetswijziging zat die de prijs van insuline bevriest op maximaal 35 dollar per maand. Nogal wat waarnemers zien in hem een nieuwe ­Barack Obama. Hij is verbaal sterk en ­inhoudelijk bekwaam, een ­trouwe Democraat, maar ook een man van de verzoening die ook twijfelende witte kiezers aanspreekt.

Meerderheid

De partij van president Joe Biden versterkt met zijn zetel haar meerderheid in de Senaat, met 51 zetels tegen 49. Als er een ex aequo is bij een stemming, hakt de vicepresident - de Democrate Kamala Harris - de knoop door.

Die extra zetel maakt toch een groot verschil. Zo zijn de ­Democraten bezig met een ware benoemingsgolf in hogere rechtbanken en hoven, om die weer wat in ­balans te krijgen, nadat Donald Trump als president de gerechte­lijke wereld had overspoeld met ­uiterst conservatieve rechters. Bij een 50-50-verhouding kwam daar veel tijdrovend procedureel gedoe bij kijken. Zodra één van de frequente dwarsliggers in de fractie, Joe Manchin of Kyrsten Sinema, een kandidaat-rechter wat te ­progressief vond, liep de benoeming spaak.