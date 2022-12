Belg wint 142 miljoen met EuroMillions

De jongste jackpot van EuroMillions gaat naar een Belg. De man of vrouw heeft als enige de vijf juiste cijfers en twee sterren aangeduid en wint een bedrag van 142.897.164 euro. Dat meldt de Nationale Loterij dinsdagavond.

12, 20, 25, 26, 27 en de sterren 8 en 12: de landgenoot die dinsdag met deze combinatie speelde met EuroMillions, is ruim 142 miljoen euro rijker. Toch is het niet de grootste loterijwinst ooit die een Belg heeft behaald: in 2016 ging een gelukkige winnaar al aan de haal met 168 miljoen euro. Eerder won iemand uit de omgeving van Tienen ook al 100 miljoen euro.

Eerder dit jaar greep een landgenoot nét naast een recordpot van 230 miljoen euro. Dat is de maximale jackpot bij Euromillions, hoger kan die nooit zijn. Een Belgische winnaar had toen vijf cijfers en één ster correct en won 4,4 miljoen euro. De grote pot ging toen naar een Brit.

EuroMillions bestaat sinds 2004 en is een samenwerking van negen Europese loterijen, die zo hogere winstbedragen willen uitkeren dan mogelijk is via de ­nationale trekkingen. Sindsdien hebben al tientallen Belgen de jackpot gewonnen, meldt de Nationale Loterij.

Als de winnaar met zijn of haar biljet naar de winkel gaat, en dat ingeeft, komt er een winnend geluid, en verschijnen er sterretjes op het scherm, plus het telefoonnummer van de cel winnaars­begeleiding van de Nationale Bank.